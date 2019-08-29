Врачи рассказали, когда ждать сезон ОРВИ

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-29T15:40:14+03:00

Медики прогнозируют, что сезон простуд в 2019 году начнется в октябре-ноябре Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Медики ожидают, что период простуд в этом году придется на октябрь–ноябрь. При этом, одни специалисты уверены, что большинство россиян не успели за летний период повысить свой иммунитет из-за холодного и дождливого лета, а это повышает вероятность заболеть с осенними холодами.

Другие, наоборот, уверены, что прохладное лето лучше для здоровья, чем жара, когда есть опасность простудиться под кондиционером.

- При заболевании играет роль вирусная инфекция, которая существует постоянно, а не только в холодный период. Летом мы выезжаем в страны с неблагоприятным эпидемиологическим статусом и часто привозим с собой какие-то инфекции, которые для нас не очень характерны, — объяснила телеканалу «360» врач-терапевт Марина Анисимова.

Для повышения иммунитета медики рекомендуют есть больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами: овощи, зелень, рыбу, а также избегать купания в водоемах, вода в которых уже не такая комфортная.

В свою очередь врач высшей категории Лариса Алексеева напоминает, что осенью из-за часто меняющегося атмосферного давления могут почувствовать ухудшение самочувствия метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями, например, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU