«Покажите это фото!»: В Раде появился первый темнокожий депутат

СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-29T16:37:46+03:00

Темнокожий чемпион мира по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Чемпион мира по греко-римской борьбе принял присягу на первом заседание парламента девятого созыва

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Темнокожий чемпион мира по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк стал народным депутатом Верховной рады девятого созыва от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Спортсмен сделал фото в зале парламента на первом заседание Верховной Рады в новом составе, с просьбой показать снимок всем, кто говорит о праворадикальных силах на Украине.

«Украинцы! Покажите это фото всем, кто настоятельно заявляет о засилье праворадикальных сил в Украине!», - пишет он под своей фотографией, размещенной в Facebook под хештегом #первыйтемнокожий.

«Покажите это фото!»: первый темнокожий украинец стал депутатом РадыФото: Страница в социальной сети героя публикации

Напомним, в четверг, 29 августа, правительство незалежной сложило свои полномочия перед принесшими присягу депутатами Верховной Радой нового девятого созыва, большинство голосов в которой, по итогам выборов, досталось сторонникам президента Украины Владимира Зеленского - партии «Слуга народа».

ИСТОЧНИК KP.RU