Роспотребнадзор Москвы обнаружил нарушения у 98% предприятий, которые торгуют шаурмой
За последние четыре месяца было проверено 66 объектов общественного питания, занимающихся изготовлением и реализацией соответствующей продукции
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Московский роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения у 98% предприятий, торгующих шаурмой.
В период с мая по август текущего года было проверено 66 объектов общественного питания, занимающихся изготовлением и реализацией соответствующей продукции.
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ИСТОЧНИК KP.RU