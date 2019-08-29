2019-08-29T18:29:46+03:00
Общество

Роспотребнадзор Москвы обнаружил нарушения у 98% предприятий, которые торгуют шаурмой

За последние четыре месяца было проверено 66 объектов общественного питания, занимающихся изготовлением и реализацией соответствующей продукции
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Московский роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения у 98% предприятий, торгующих шаурмой.

В период с мая по август текущего года было проверено 66 объектов общественного питания, занимающихся изготовлением и реализацией соответствующей продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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