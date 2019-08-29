2019-08-29T21:24:48+03:00
В мире

Руководитель "Студия квартал-95" стал главой СБУ Украины

За назначение Ивана Баканова на новую должность проголосовали 319 депутатов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Руководитель "Студия квартал-95" стал главой СБУ УкраиныРуководитель "Студия квартал-95" стал главой СБУ УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главой Службы безопасности Украины стал руководитель ООО "Студия квартал-95" Иван Баканов.

За назначение Баканова на новую должность проголосовали 319 депутатов.

Новый глава СБУ планирует в течение года сделать первые эффективные шаги в реформе спецслужбы. В течение трех лет — завершить реформирование.

Сообщается, что Баканов с 2013 года руководит ООО «Студия Квартал-95». Также он возглавлял партию «Слуга народа» до мая 2019 года, а во время предвыборной кампании руководил штабом Владимира Зеленского, пишет "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Алексей Гончарук назначен премьер-министром Украины. Сообщается, что его кандидатура была лично предложена главой Незалежной Владимиром Зеленским и поддержана 290 голосами депутатов. Перед голосованием Гончарук обратился к депутатам и заявил, что считает главной задачей своего кабинета рост экономики страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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