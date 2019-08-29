Верховная рада утвердила новое правительство Украины

29 Авг. 23:23 2019-08-29T23:37:41+03:00

Свои должности сохранили только министр финансов и глава МВД [фото]

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В четверг, 29 августа, в Киеве прошло первое заседание Верховной рады нового созыва, на котором депутаты утвердили состав нового правительства Украины. Перед голосованием по кандидатам президент страны Владимир Зеленский предупредил парламентариев, что у них есть только год, чтобы показать эффективность своей работы.

«Фактически, это ваш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную раду не так страшно», - объявил он.

В новом правительстве Украины остались только два министра из старого составаФото: REUTERS

Зеленский добавил, что у нынешних депутатов есть шанс «войти в историю» как первый украинский парламент, где «не было драк, прогулов, кнопкодавства», и парламент, «который воплотил всё, что не смогли предыдущие за 28 лет».

В итоге обновлённый состав правительства был принят подавляющим большинством голосов. Напомним, как писал сайт kp.ru, свои должности сохранили только главы Минфина и МВД – Оксана Маркарова и Арсен Аваков.

Новым спикером ВР был избран Дмитрий Разумков. Премьером стал Алексей Гончарук, министром иностранных дел – Вадим Пристайко, а Минобороны возглавил Андрей Загороднюк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728750" frameborder="0"></iframe> Анатолий Шарий о 100 днях Зеленского на посту президента.

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По мнению эксперта, от команды Зеленского не стоит ждать большого прорыва, но, по крайней мере, там нет откровенных коррупционеров (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU