2019-08-30T01:03:58+03:00
В мире

На стартовой площадке в Иране взорвалась ракета

О неудачной попытке ракетного запуска сообщили американские СМИ со ссылкой на спутниковый снимок космодрома в иранской провинции Семнан
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спутниковый снимок предполагаемого взрыва на стартовой площадке иранского космического центра в провинции СемнанСпутниковый снимок предполагаемого взрыва на стартовой площадке иранского космического центра в провинции СемнанФото: REUTERS
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В четверг, 29 августа, Иран предпринял попытку ракетного запуска, однако она оказалась неудачной: ракета взорвалась на стартовой площадке. Об этом сообщают многие американские издания со ссылкой на спутниковые снимки иранского космического центра имени Имама Хомейни, который расположен в провинции Семнан на севере страны.

Первым о предполагаемом взрыве ракеты в Иране известило Национальное общественное радио (NPR) США, позже с таким утверждением выступили, в частности, агентства Associated Press и Reuters, опубликовавшие сделанные со спутника снимки. На изображениях виден темный дым.

«Кажется, на пусковой площадке взорвалась ракета-носитель. Что бы там ни произошло, речь идет о взрыве, и вы видите дымящиеся остатки чего-то, что там находилось», - так прокомментировал фотографии сотрудник калифорнийского Института международных исследований Миддлбери Дэвид Шмерлер.

По данным NPR, в 2019 году это уже третья неудачная попытка космического запуска в Иране. Две предыдущие были предприняты в январе и феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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