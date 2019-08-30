На стартовой площадке в Иране взорвалась ракета
В четверг, 29 августа, Иран предпринял попытку ракетного запуска, однако она оказалась неудачной: ракета взорвалась на стартовой площадке. Об этом сообщают многие американские издания со ссылкой на спутниковые снимки иранского космического центра имени Имама Хомейни, который расположен в провинции Семнан на севере страны.
Первым о предполагаемом взрыве ракеты в Иране известило Национальное общественное радио (NPR) США, позже с таким утверждением выступили, в частности, агентства Associated Press и Reuters, опубликовавшие сделанные со спутника снимки. На изображениях виден темный дым.
«Кажется, на пусковой площадке взорвалась ракета-носитель. Что бы там ни произошло, речь идет о взрыве, и вы видите дымящиеся остатки чего-то, что там находилось», - так прокомментировал фотографии сотрудник калифорнийского Института международных исследований Миддлбери Дэвид Шмерлер.
По данным NPR, в 2019 году это уже третья неудачная попытка космического запуска в Иране. Две предыдущие были предприняты в январе и феврале.
ИСТОЧНИК KP.RU
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