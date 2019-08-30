2019-08-30T03:31:10+03:00
Политика

США хотят взыскать с Китая имперские долги

По данным Bloomberg, американская администрация изучает возможность потребовать от Пекина более $1 трлн
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В США подсчитали, что по просроченным облигациям времен правления китайских императоров с Пекина можно получить более триллиона долларовВ США подсчитали, что по просроченным облигациям времен правления китайских императоров с Пекина можно получить более триллиона долларовФото: REUTERS
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В Вашингтоне родилась идея потребовать от Пекина выплаты долгов по облигациям, выпущенных во время правления китайских императоров. Американская администрация сейчас изучает такую возможность, вопрос тщательно рассматривается со всех сторон, взвешиваются «за» и «против», сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, на сегодняшний день в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций Китая имперских времен. После провозглашения Китайской Народной Республики (КНР) новые власти Поднебесной отказались выплачивать долги дореволюционного правительства.

В американском Фонде держателей облигаций уже подсчитали, что с учетом инфляции, выплат по процентам и компенсаций с Китая по таким ценным бумагам можно взыскать более триллиона долларов.

Bloomberg отмечает, что президент США Дональд Трамп, глава Минфина Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс уже встречались с некоторыми владельцами таких китайских облигаций. Кроме того, в Белом доме считают, что имперские долги Китая можно использовать как дополнительный аргумент в торговых спорах с Пекином.

ИСТОЧНИК KP.RU

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