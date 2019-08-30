2019-08-30T03:53:54+03:00
Общество

С 1 сентября в России стартует научно-просветительская программа «Всенаука»

Авторы проекта считают, что пополнять свой багаж знаний нужно не только детям
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Ученые и популяризаторы науки объединились, чтобы реализовать масштабную научно-просветительскую программу «Всенаука». Фото: Николай Галкин/ТАССУченые и популяризаторы науки объединились, чтобы реализовать масштабную научно-просветительскую программу «Всенаука». Фото: Николай Галкин/ТАСС
Изменить размер текста:

1 сентября вместе с началом учебного года в России стартует общенациональная научно-просветительская программа «Всенаука», цель которой – популяризация достижений современной науки и широкое распространение «всенаучных» знаний, повышение уровня осведомленности и «научной грамотности» россиян.

«Тысячи школьников готовятся сесть за парты. Но только ли детям нужно пополнять свой багаж знаний?» - поясняют авторы этого проекта.

По данным социологических исследований, только 34% взрослых респондентов смогли правильно ответить на вопрос, способны ли антибиотики убивать вирусы. А на все 12 вопросов международного теста верно ответили только 1,4% участников эксперимента – это при том что ни одно из дюжины заданий не выходило за рамки школьной программы.

«Моя мечта – чтобы «Всенаука» так же увлекала взрослых, как Фиксики увлекают детей», - сказал на пресс-конференции в ТАСС инициатор идеи Георгий Васильев – создатель мультсериала «Фиксики», мюзикла «Норд-Ост» и многих других проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Джорджии объявил в штате режим ЧП из-за урагана «Дориан»
Новый генпрокурор Украины объявил о начале обмена заключенными с Россией
США хотят взыскать с Китая имперские долги
85 семей, потерявших дома из-за пожаров в Забайкалье, получили новое жилье
Трамп: Космос – следующая область военных действий
Новым генпрокурором Украины стал Руслан Рябошапка
На стартовой площадке в Иране взорвалась ракета
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана «Дориан»
В Москве столкнулись BMW и Lamborghini, пострадали два человека
Верховная рада утвердила новое правительство Украины
Умер Мишель Омон: французский комедийный актер
Трое ополченцев ДНР погибли в результате обстрела ВСУ
Глава Грузии призвала уменьшить экономическую зависимость от РФ
США оставят в Афганистане более 8 тысяч военнослужащих после соглашения с талибами
Новый глава украинского МИД дал полгода на урегулирования конфликта в Донбассе
"Спартак" проигрывает "Браге" 0:2 после первого тайма матча Лиги Европы
На юге Москвы жителей девятиэтажки эвакуировали из-за похожего на гранату предмета
В Кронштадте запустили первую в России пилотную 5G сеть
Руководитель "Студия квартал-95" стал главой СБУ Украины
В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
"Трампу-кортик, Мелании-белорусский лен": Лукашенко на встрече с Болтоном передал подарки для семьи президента США