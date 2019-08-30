С 1 сентября в России стартует научно-просветительская программа «Всенаука»

СЕГОДНЯ 03:36 2019-08-30T03:53:54+03:00

Авторы проекта считают, что пополнять свой багаж знаний нужно не только детям

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1 сентября вместе с началом учебного года в России стартует общенациональная научно-просветительская программа «Всенаука», цель которой – популяризация достижений современной науки и широкое распространение «всенаучных» знаний, повышение уровня осведомленности и «научной грамотности» россиян.

«Тысячи школьников готовятся сесть за парты. Но только ли детям нужно пополнять свой багаж знаний?» - поясняют авторы этого проекта.

По данным социологических исследований, только 34% взрослых респондентов смогли правильно ответить на вопрос, способны ли антибиотики убивать вирусы. А на все 12 вопросов международного теста верно ответили только 1,4% участников эксперимента – это при том что ни одно из дюжины заданий не выходило за рамки школьной программы.

«Моя мечта – чтобы «Всенаука» так же увлекала взрослых, как Фиксики увлекают детей», - сказал на пресс-конференции в ТАСС инициатор идеи Георгий Васильев – создатель мультсериала «Фиксики», мюзикла «Норд-Ост» и многих других проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU