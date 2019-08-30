СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-30T08:31:26+03:00

Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днем

На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 8 января

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На Новый год россиян ждет продолжительный отдых с 1 по 8 января: со среды по среду, но 31 декабря будет рабочим днем. Об этом напомнили пресс-служба Роструда.

«В этом году 31 декабря выпадает на вторник - это будет рабочий день (...) Затем начинается продолжительный период отдыха на новогодние праздники: отдыхать россияне будут с 1 по 8 января», - передает ТАСС заявление ведомства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в июле правительство России утвердило окончательный вариант производственного календаря на следующей год, который размешен на сайте кабмина.

Предпраздничные выходные перед Новым годом на этот раз оказались отделены от каникул двумя будними днями, поэтому последний день 2020 года будет рабочим, но отдыхать россияне будут со среды по среду: 1 по 8 января.

Календарь выходных на 2020 годФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU