Синоптики объяснили паводки в Сибири и сильные дожди в Приморье

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-30T08:53:03+03:00

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Первопричиной «аномального лета» с паводками в Сибири и обильными дождями в Приморском крае является перегрев воздуха в соседнем Китае. Об этом сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.

«Что же явилось первопричиной такого аномального лета? Прежде всего, перегрев территории соседнего Китая, куда на протяжении всего весенне-летнего сезона наблюдался активный вынос теплого переувлажненного тропического воздух», - заявил эксперт.

Кубай пояснил, что этот теплый и влажный воздух распространялся по соседним территориям и дошел до Байкала, Амура, Приморского края, где и вызвал обильные осадки. Он отметил, что в некоторых районах Приморья выпало до 150-200% месячной нормы осадков.

Как ранее сообщал сай kp.ru, 14 августа в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за надвигающего тайфуна «Кроса». Позже в Приморском крае прошли сильные дожди.

В конце июня в Иркутской области наводнение унесло жизни 25 человек, шесть пропали без вести и почти 11 тысяч жилых домов были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU