Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок природного газа
В субботу, 30 августа, представители Соединённых Штатов, Украины и Польши подпишут «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа». Об этом сообщило бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры.
«Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк», - сказано в сообщении.
В представительстве польского правительства отметили, что польская и американские делегации обсудят развитие сотрудничества в сфере ядерной энергетики, кибербезопасности, энергетической инфраструктуры.
Как сообщал ранее сайт kp.ru,29 августа были достигнуты договоренности по решению Варшавы о продаже Киеву доставленного из США сжиженный газ. Сообщается, что уже в ноябре этого года танкер Соединённых Штатов прибудет на польской терминал в Свиноуйсьце и по системе передачи на Украину поступит сжиженный газ.
ИСТОЧНИК KP.RU