Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок природного газа

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-30T09:49:09+03:00

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В субботу, 30 августа, представители Соединённых Штатов, Украины и Польши подпишут «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа». Об этом сообщило бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры.

«Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк», - сказано в сообщении.

В представительстве польского правительства отметили, что польская и американские делегации обсудят развитие сотрудничества в сфере ядерной энергетики, кибербезопасности, энергетической инфраструктуры.

Как сообщал ранее сайт kp.ru,29 августа были достигнуты договоренности по решению Варшавы о продаже Киеву доставленного из США сжиженный газ. Сообщается, что уже в ноябре этого года танкер Соединённых Штатов прибудет на польской терминал в Свиноуйсьце и по системе передачи на Украину поступит сжиженный газ.

ИСТОЧНИК KP.RU