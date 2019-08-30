Командование Космическими силами США начало нести службу

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-30T11:46:37+03:00

Трамп заявил, что новое подразделение Вооруженных сил Соединённых Штатов будет защищать американские интересы в космосе Фото: REUTERS

Трамп заявил, что новое подразделение Вооруженных сил Соединённых Штатов будет защищать американские интересы в космосе

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В Соединённых Штатах официально создали командование Космическими силами, которое стало новым подразделение Вооруженных сил. Об этом на торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома сообщил, президента США Дональда Трампа, отметив угрозы американским спутникам на орбите

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы учредить командование Космическими силами США, это важное дело. Новое подразделение будет защищать американские интересы в космосе», - сказал американский лидер.

Как писал ранее сайт kp.ru, заявление главы Белого дома о том, что о том, космос является «следующей областью военных действий» прокомментировал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который подтвердил будущую милитаризацию космического пространства, подчеркнув, что ни у кого нет иллюзий по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU