Трамп: Космос – следующая область военных действий

СЕГОДНЯ 01:59 2019-08-30T02:16:45+03:00

Об этом президент США объявил на церемонии в честь создания командования американских космических сил

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп убежден. Что в будущем войны будут происходить в космосе. Такую мысль он высказал во время торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома, посвященной созданию и началу работы командования Космическими силами Соединенных Штатов Соединенных Штатов.

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы учредить командование Космическими силами США, это важное дело. Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе — следующей области военных действий», - заявил Трамп.

«Думаю, это очевидно для всех», - добавил он.

Президент также представил собравшимся главу командования КС – генерала Джона Реймонда, отметив, что тот пользуется «большим уважением» коллег, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о том, что Штатам необходимы космические войска, Трамп говорит с марта прошлого года. В декабре он подписал указ об их создании, а 19 февраля – меморандум, предусматривающий создание шестого рода американских войск – Космических сил Соединенных Штатов. При этом он поручил Пентагону разработать юридическое обоснование для их формирования как части Военно-воздушных сил США.

ИСТОЧНИК KP.RU