2019-08-30T07:22:34+03:00
Политика

Рогозин прокомментировал слова о Трампа о военном противостоянии в космосе

Глава Роскосмоса заявил, что ни у кого нет иллюзий по этому вопросу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий РогозинДмитрий РогозинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что вскоре космос действительно станет следующей областью военных действий и ни у кого нет иллюзий по этому поводу.

«Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает», - написал глава Роскосмоса в своем в Twitter, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о том, что космос является «следующей областью военных действий».

Как писал ранее сайт kp.ru, на торжественной церемонии, посвященной началу работы командования Космическими силами Соединенных Штатов, глава Белого дома заявил, что новое подразделение будет защищать «ключевые американские интересы в космосе», а именно следующие области военных действий. Американский лидер добавил, что данный факт «очевиден для всех»

ИСТОЧНИК KP.RU

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