Многодетный отец из Канады выиграл в лотерею 60 миллионов долларов и год скрывал это от семьи

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-30T12:08:58+03:00

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Бон Труонг больше года был миллионером втайне от своей жены и трех маленьких детей. В октябре прошлого года мужчина купил лотерейный билет, спустя несколько дней пошел в магазин, чтобы попросить продавца сверить цифры. Оказалось, он не просто стал победителем, а выиграл джек пот в размере 6 миллионов долларов. Многодетный отец поспешил домой, чтобы запереться в комнате и думать, как такие деньжищи скрыть от семьи:

- Я взял распечатку домой и в течение дня часами смотрел на цифры и билет. Я не мог в это поверить! –цитирует слова везунчика Global News.

Лучше всего, подумал мужчина, вообще не идти за выигрышем – «семья не готова» к легким деньгам. Но главная причина в том, что выходец из Вьетнама боялся, что жена перестанет усердно работать, потому решил держать все в секрете.

Спустя год Труонг запаниковал - его невостребованный выигрыш может «сгореть» и явился в офис компании. Сертификат на 6 миллионов долларов ему вручили в торжественной обстановке. Победитель, не задумываясь, рассказал, что потратит деньги на дом, отпуск и отложит часть сбережений. При этом продолжит работать ландшафтным дизайнером. Как семья отреагировала на эту новость, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU