2019-08-30T12:08:58+03:00
Общество

Многодетный отец из Канады выиграл в лотерею 60 миллионов долларов и год скрывал это от семьи

Мужчина очень не хотел, чтобы жена бросала работу и рассчитывала на «легкие деньги»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Мужчина потратит выигрыш на новый дом и отпуск Фото: Global NewsМужчина потратит выигрыш на новый дом и отпуск Фото: Global News
Изменить размер текста:

Бон Труонг больше года был миллионером втайне от своей жены и трех маленьких детей. В октябре прошлого года мужчина купил лотерейный билет, спустя несколько дней пошел в магазин, чтобы попросить продавца сверить цифры. Оказалось, он не просто стал победителем, а выиграл джек пот в размере 6 миллионов долларов. Многодетный отец поспешил домой, чтобы запереться в комнате и думать, как такие деньжищи скрыть от семьи:

- Я взял распечатку домой и в течение дня часами смотрел на цифры и билет. Я не мог в это поверить! –цитирует слова везунчика Global News.

Лучше всего, подумал мужчина, вообще не идти за выигрышем – «семья не готова» к легким деньгам. Но главная причина в том, что выходец из Вьетнама боялся, что жена перестанет усердно работать, потому решил держать все в секрете.

Спустя год Труонг запаниковал - его невостребованный выигрыш может «сгореть» и явился в офис компании. Сертификат на 6 миллионов долларов ему вручили в торжественной обстановке. Победитель, не задумываясь, рассказал, что потратит деньги на дом, отпуск и отложит часть сбережений. При этом продолжит работать ландшафтным дизайнером. Как семья отреагировала на эту новость, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нью-Йорке подозреваемого в организации теракта вычислили с помощью соцсетей
В Красном Кресте раскрыли данные о без вести пропавших в мире
Врачи рассказали о вреде кофе при усталости
В Швейцарии арестовали счета экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова
Роскачество развенчало мифы о недорогом вине
СБУ: обмен удерживаемых лиц между Киевом и Москвой в пятницу не состоится
Командование Космическими силами США начало нести службу
Глава ВОЗ призвал человечество сообща бороться с антипрививочной пропагандой
На косметической фабрике в Японии прогремел взрыв
В профсоюзе студентов не одобрили идею переноса учебного года на 1 октября
Лукашенко и Путин обсудили повестку реализацию достигнутых ранее договоренностей
Россиянам предложат выкупать свои долги у банков по сниженной цене
Тегеран опроверг сообщения о взрыве космического спутника на стартовой площадке
Меган Маркл повесила в комнате сына портреты принцессы Дианы