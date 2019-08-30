Анкара обозначила условия вывода войск из Сирии

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-30T12:56:18+03:00

В МИД Турции заявили, что в режим Асада должен найти политическое решение конфликта в стране

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Анкара выведет турецкие войска с территории Сирии, если режим президента САР Башара Асада найдет политическое решение для урегулирования кризиса в стране. Соответствующие условие озвучил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Если будет найдено политическое решение в Сирии, наша армия уйдет оттуда. Но сейчас режим не верит в политическое урегулирование», - сказал он в ходе своего визита в Норвегию.

Глава турецкого МИД также отметил, что Москва дала гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, на встрече 28 августа российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили меры по урегулированию ситуации в Идлибе. В ходе беседы лидеры государств выразили уверенность, что «зона деэскалации не должна служить прибежищем для боевиков».

ИСТОЧНИК KP.RU