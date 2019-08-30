Путин назвал семьи с тремя детьми правильными

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-30T15:19:26+03:00

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Владимир Путин поправил врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, когда тот сказал, что три ребенка на семью – «огромное количество детей». На рабочей встрече обсудили социально-экономическое положение в регионе. Президент поправил Чибиса в разговоре о многодетных семьях, подчеркнув, что три ребенка – это «не огромное количество, ормальное»:

- Это правильно, - сказал глава государства.

Врио губернатора в ответ на это сообщил, что привез несколько фотографий многодетных семей.

Напомним, Президент ранее выступал с инициативой ввести дополнительные льготы для многодетных семей. Он предложил выделять семьям с ипотекой, где родился третий или последующий ребенок, 450 тысяч рублей для погашения задолженностей, а также снять ограничение пот срокам на льготную ипотеку. Отдельный законопроект касается снижения налоговой нагрузки на многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU