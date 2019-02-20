2019-02-20T12:31:43+03:00
Политика

Путин призвал снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи

Президент РФ в среду обращается к Федеральному собранию с посланием [видео]
Дарья ИВАШКИНААлексей ИВАНОВ
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, заявил, что доходы российских семей должны расти. При этом он призвал снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи.

«Доходы российских семей должны расти. Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип здесь должен действовать простой: больше детей - меньше налогов. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей», - сказал глава государства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду Владимир Путин обращается к обеим палатам парламента уже в 15-й раз и впервые после избрания на очередной президентский срок. В своем обращении глава нашего государства, как обычно, дает оценку положению дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики.

СПРАВКА КП

Как поддерживают многодетные семьи в России?

Многодетной считается семья, в которой воспитывается три и больше несовершеннолетних детей. В России им положен целый ряд льгот:

- Многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию (за 3 детей - на три года раньше, за 4 - на 4 года раньше, за 5 и больше - на 5 лет раньше).

- Дополнительный неоплачиваемый ежегодный отпуск не более 14 дней.

- Один дополнительный выходной в неделю, если оба родителя работают по трудовому договору.

- Бесплатная выдача лекарств по рецептам для детей до 6 лет.

- Льготное питание в школах.

- Льготный проезд на общественном транспорте.

- 1 бесплатное посещение музея в месяц.

- Бесплатный отдых в лагерях и санаториях.

- Первоочередной прием детей в детский сад.

- Выдача школьной и спортивной формы.

- Бесплатный земельный участок от 6 до 15 соток для строительства дома.

- Льготная ипотека под 6%, если третий и последующий ребенок родился после 1 января 2018 года

- Пониженный ставки земельного налога.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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