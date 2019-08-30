Прощание с Александром Числовым пройдет 2 сентября в Москве
Прощание с Александром Числовым состоится в понедельник, 2 сентября, в здании Союза кинематографистов России в Москве. Об этом сообщила директор Гильдии актеров кино СКР Валерия Гущина.
Где похоронят актера, пока неизвестно.
"Прощание с Числовым состоится в понедельник в 13.00 в Союзе кинематографистов", - цитирует РИА Новости Гущину.
Александр Числов был настоящим "королем эпизодов". Он исполнил множество второстепенных ролей в самых разных фильмах и сериалах. В их числе такие киноленты, как "Братья Карамазовы", "Самый лучший фильм - 2", "Легенда №17" и "Глухарь".
Сайт kp.ru писал, что актер умер 29 августа в возрасте 54 лет в результате запущенной пневмонии. Также последние недели у артиста наблюдались проблемы с психикой. Жил Александр Числов очень скромно, так что сейчас у его родных нет денег даже на похороны.
Умер Александр Числов.Причиной смерти стало обострение пневмонии
ИСТОЧНИК KP.RU