2019-08-30T15:25:17+03:00
Общество

Прощание с Александром Числовым пройдет 2 сентября в Москве

В начале следующей недели в Союзе кинематографистов России состоится прощание с Александром Числовым
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Причиной смерти Числова стала запущенная пневмонияПричиной смерти Числова стала запущенная пневмонияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прощание с Александром Числовым состоится в понедельник, 2 сентября, в здании Союза кинематографистов России в Москве. Об этом сообщила директор Гильдии актеров кино СКР Валерия Гущина.

Где похоронят актера, пока неизвестно.

"Прощание с Числовым состоится в понедельник в 13.00 в Союзе кинематографистов", - цитирует РИА Новости Гущину.

Александр Числов был настоящим "королем эпизодов". Он исполнил множество второстепенных ролей в самых разных фильмах и сериалах. В их числе такие киноленты, как "Братья Карамазовы", "Самый лучший фильм - 2", "Легенда №17" и "Глухарь".

Сайт kp.ru писал, что актер умер 29 августа в возрасте 54 лет в результате запущенной пневмонии. Также последние недели у артиста наблюдались проблемы с психикой. Жил Александр Числов очень скромно, так что сейчас у его родных нет денег даже на похороны.

Умер Александр Числов.Причиной смерти стало обострение пневмонии

ИСТОЧНИК KP.RU

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