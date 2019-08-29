У семьи «короля эпизодов» Александра Числова нет денег на похороны

Александр Числов, скончавшийся утром 29 августа от осложнений после запущенной пневмонии, в последние недели был очень плох.

- Где-то месяц назад он перестал выходить на кухню, отказывался от еды, - рассказал kp.ru актер Денис Сердюков, который последние 15 лет снимал у Числова комнату и был его ближайшим другом. - День лежит, два лежит, через неделю я понял, что ситуация критическая. Поехал в Гильдию актеров, говорю: «Давайте что-то делать. Еще немного, и как бы нам траурный портрет не пришлось вывешивать». Предложили отправить его в госпиталь, но Саша был уже лежачим пациентом, ему требовалась специализированная медпомощь.

Александр Числов, скончавшийся утром 29 августа от осложненийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Где и как 54-летний актер подхватил пневмонию, неизвестно. Но к болезни добавились еще и проблемы с психикой, вызванные злоупотреблением алкоголя. Незадолго до смерти в гостях у Числова побывал Андрей Малахов. Этот эфир тогда многих расстроил: «король эпизодов» выглядел очень плохо, заговаривался, уверял, что его хотят убить… Мол, именно поэтому он и объявил голодовку, чтобы не стать жертвой отравления. Уверял, что племянница Светлана хочет отобрать у него квартиру в Москве.

- В последнее время он стал мнительным, никого к себе не подпускал, - признает Сердюков. - Посмотрит какой-нибудь сериал, потом начинает выдумывать: «Ты мне порошок в еду подсыпаешь». Мы старались не обращать на это внимания, заботились, как могли. Ходили в магазин за продуктами, Света регулярно приезжала его проведать. Он ее одергивал - «Больно, руки у тебя грубые». А что касается квартиры, отобрать ее просто невозможно: еще шесть лет назад Саша сам написал дарственную Светлане. Фактически жилье давно принадлежит племяннице, поэтому никакой борьбы за имущество быть не может.

Актер, сыгравший в кино более 250 ролей, жил очень скромноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Та самая «двушка» в Алтуфьево, которая много лет назад досталась Числову при расселении общежития и за которую он так переживал, была его единственным ценным имуществом. Несмотря на обилие ролей — Числова можно увидеть в сериалах «Глухарь», «Интерны», «Участок», фильмах «Легенда № 17», «Любить по-русски-2» и многих других (всего в его фильмографии более 250 картин), актера нельзя было назвать обеспеченным человеком. По словам Дениса Сердюкова, его гонораров хватало лишь на повседневные траты. И теперь хоронить артиста в буквальном смысле не на что. Из близких родственников у актера осталась лишь старенькая мама.

У Александра более 250 ролей

- Саша хотел, чтобы после смерти его кремировали, а прах захоронили на Николо-Архангельском кладбище рядом с могилой родной тети, - говорит друг артиста. - Надеюсь, что Гильдия поможет с местом на кладбище, а тележурналисты - в финансовом плане. Когда умерла Ирина (актриса Ирина Цывина, с которой встречался Сердюков. - Прим.ред.), они взяли на себя траты на похороны. Насколько я знаю, на это требуется сумма в 400-500 тысяч рублей.