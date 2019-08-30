Врач-психиатр рассказал об опасностях затяжных каникул

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-30T15:57:32+03:00

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Врач-психиатр осудил идею продлить летние каникулы до 1 октября. Специалист уверен, что чем больше дети будут отдыхать, тем сложнее им придется во взрослом мире.

- Представьте, скоро 16-17 летние дети пойдут на работу, что у кого-то из них будет двухмесячный отпуск? Нет, они будут отдыхать 28 дней. Получается, что адаптация к взрослой жизни нарушена. Помните, была инициатива продлить подростковый возраст до 30 лет. Этот так же нелепо, против всех биологических закономерностей, - говорит ИА «НСН» врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ ПН имени В.П. Сербского Лев Пережогин.

Медик отмечает, что нагрузки на детей в начале учебного года не велики, чтобы вводить дополнительный отдых.

- Дети два месяца отдохнули, у них восстановилась работоспособность. А когда же мы будем работать? У нас страна с очень низкими экономическими показателями, ну, давайте скатимся до уровня полуголодной и нищей африканской страны. Видимо к этому призывают депутаты, - резюмирует врач.

Ранее инициативу осудили в профсоюзе студентов. Автору идеи посоветовали обратить внимание на низкие стипендии у учащихся, чтобы действительно внести стоящий вклад в развитие общества.

ИСТОЧНИК KP.RU