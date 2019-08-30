На Востряковском кладбище в Москве установили памятник Кобзону

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-30T16:15:06+03:00

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На Востряковском кладбище состоялась церемония открытия памятника народному артисту СССР и России, депутату Госдумы Иосифу Кобзону. Он скончался 30 августа 2018 года. Почти 15 лет он боролся с онкологией. На открытии памятника присутствовали, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт, Валентина Терешкова, коллеги артиста.

Володин напомнил, что Кобзон «не побоялся войти в «Норд-ост» и предложил себя в качестве заложника. Он выступал с концертом перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Его аккомпаниатор - народный артист России Алексей Евсюков рассказал, что на самом деле ездили в Чернобыль дважды.

- В первую очередь Иосиф Давыдович служил своей стране. Он это делал и на сцене, и общаясь со своими избирателями, - сказал председатель Госдумы.

Валентина Терешкова рассказала, что в Государственной думе Кобзона до сих пор вспоминают, а для космонавтов он был «особенный человек».

- Нас познакомил с ним Юрий Алексеевич Гагарин. И с тех пор ни на миг не прерывалась наша дружба, - рассказала на церемонии открытия памятника первая женщина-космонавт.

dumagovru В Москве открыт памятник Иосифу Кобзону

ИСТОЧНИК KP.RU