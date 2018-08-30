Иосиф Кобзон: Может, кто-то думает, что мои болезни - от Чернобыля... Я же считаю, что если Всевышний так распорядился, что надо жить - значит, надо жить. Пока живется...

СЕГОДНЯ 22:15 2018-08-30T22:31:13+03:00

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30 августа не стало великого певца и политика Иосифа Кобзона. Народный артист СССР скончался после долгой болезни. Незадолго до смерти он дал интервью корреспонденту "КП".

Иногда Кобзон надевает две Золотые Звезды - Героя Труда Российской Федерации и Героя ДНР. Третью - тоже Золотую - Звезду Героя Чернобыля на его пиджаке увидишь ну очень редко. Точнее, он ее практически не носит. Говорит (с иронией): «Не хочу выглядеть, как Брежнев». Но награда эта ему тоже очень дорога. Потому что - заслуженная...

СПРАВКА «КП»

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погиб 31 человек. «Отдаленные последствия облучения», как говорится в справочниках, «выявленные за15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 перенесли лучевую болезнь. Из 30-километровой зоны были эвакуированы более 115 тыс. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тыс. человек.

Кто не знает - Кобзон был первым, кто выступил перед ликвидаторами аварии Чернобыльской АЭС. И именно он стал инициатором культурного обслуживания чернобыльцев тогда, в первые месяцы после катастрофы.

- Конечно же, никто меня туда не посылал - я поехал сам, - рассказывал нам Иосиф Давыдович. - Прибыл в Чернобыль 26 июня 1986-го - получается, спустя два месяца после аварии. За день дал три «сольника». Пел без остановки два часа - зрители не отпускали. Только закончил, люди разошлись - приходит другая смена, полный зал: «А нам тоже надо Кобзона!» Что делать? Говорю: «Сейчас начнем, рассаживайтесь!» И - опять два часа без перерыва. Только собрался уезжать - приходит следующая вахта. Вот так и пел - пока голос совсем не сел.

Далеко ли это было от реактора? Нет, совсем рядом. Я же его своими глазами видел. Может, расстояние до него было - километра два только. Я же выступал прямо в их клубе, рядом с администрацией Чернобыльской АЭС.

Но меня не это потрясло... Так-то все ликвидаторы ходили там - и по улице, и в помещениях - в защитных масках. А когда заходили в клуб и видели, что я без маски - они свои маски защитные снимали. Я говорю: «Зачем? Наденьте сейчас же!» А они: «Но вы же не надели...» - «Не надел, потому что не могу петь в маске! Но вам-то и в маске все слышно!» А они: «Нет, мы тоже маски снимем...» Ничего не мог с ними поделать!

И еще я там встречал афганцев - даже генералов... (К сведению: Иосиф Кобзон 9 раз летал в Афганистан, где с декабря 1979-го по февраль 1989-го советские воины выполняли свой интернациональный долг. - Авт.) И они мне откровенно говорили: «Знаешь - здесь страшнее, чем в Афгане... Там ты знал, кто твой враг, ты видел его... И мог от него отстреливаться. Здесь не видишь, и он - этот враг невидимый - тебя убивает, пожирает».

Однажды мы осмелились задать Кобзону и, в общем-то, запрещенные вопросы... «У вас, - говорим, - наверное, сердце щемит, когда видите, что с каждым годом чернобыльцев-ликвидаторов - все меньше и меньше». «Да, это так, - Кобзон проговорил очень грустно, и отвернулся. - А что поделаешь? Я вот пока еще выживаю, потому что активно лечусь». - «Не считаете, что ваши болезни - тоже от Чернобыля?» - «Не хочу гадать... Может, кто-то думает, что - да. Я же считаю, что если Всевышний так распорядился, что надо жить - значит, надо жить. Пока живется...»

А в другой раз мы спросили у Кобзона: «У вас, как у депутата Госдумы, много, наверное, жалоб от чернобыльцев?» «Народ они терпеливый, - отвечает, - не привыкли жаловаться». Как Кобзон? Он усмехнулся, и - с иронией: «Да, кстати - я же чернобылец. Поэтому тоже такой вот терпеливый. Особенно - по отношению к вам, журналистам...»

Кстати.

А незадолго до кончины Иосифа Давыдовича его аккомпаниатор - народный артист России Алексей Евсюков рассказал, что на самом деле они с Кобзоном ездили в Чернобыль дважды...

* * *

...А еще этот легендарный певец первым из артистов эстрады побывал на острове Даманском (2 и 15 марта 1969 года в этом районе произошли вооруженные столкновения между воинскими формированиями СССР и КНР, погибли несколько советских офицеров и солдат.) Был во всех «горячих точках» на Северном Кавказе. В октябре 2002-го банда террористов Мовсара Бараева захватила заложников (всего до 700 человек) в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост", Иосиф Кобзон четыре раза ходил к террористам, спас пятерых заложников. Потом... Он 9 раз ездил в борющийся Донбасс. В феврале 2016-го летал на базу ВКС России Хмеймим (Сирия). Более 20 лет Иосиф Давыдович - депутат Госдумы: сначала представлял Агинский Бурятских округ Забайкалья, теперь - Забайкальский край в целом.

О некоторых из этих ярких страниц мы уже рассказывали в «Комсомолке», а о многом наши рассказы - еще впереди...

КСТАТИ

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