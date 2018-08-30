"Неля меня заставляла: "Вставай!": Как Кобзон полтора десятка лет боролся с онкологией

СЕГОДНЯ 15:41 2018-08-30T16:09:01+03:00

Певец лечился от рака в московсом онкоцентре и мужественно переносил операции одну за другой [фото, видео]

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Сам Иосиф Кобзон так рассказывал обозревателю «Комсомолки» Александру Гамову об истории своей болезни (это опубликовано в книге «Как прекрасно все что с нами было…»):

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666501" frameborder="0"></iframe> Памяти Иосифа Кобзона.Не стало народного артиста - Иосифа Кобзона...

«Знаете, когда я впервые услышал диагноз – хотите верьте, хотите нет, - у меня ни истерики, ни испуга не было. Я только был очень взволнован тем, как я это сообщу жене Неле. Я очень боялся ее реакции. Я боялся ее так сильно огорчить. Но она все понимает, она читает мои мысли.

Вот почему я, общаясь с вами, оставил при себе мобильный телефон. Потому что Куколка (так Кобзон называл свою жену, - ред.) должна была позвонить. Я ждал ее звонка, и она позвонила. Знаете, бывает так, что я хочу ей позвонить, и в это время раздается ее звонок. Телепатия.

Певец мужественно переносил операции одну за другойФото: Личный архив

И когда мне сказали, что у меня онкология, а я дружил с этим институтом, я дружил с Блохиным Николаем Николаевичем, это был мой подшефный коллектив. Я туда приезжал с концертами. Когда мне сообщили, что у меня рак, не было у меня паники.

Я пришел домой, Нелля смотрит на меня: «Что случилось, на тебе лица нет?» Я говорю: «Все нормально». – «Скажи мне, что случилось». Я говорю: «Куколка, у меня рак».

Я подумал, что она засмеется, подумает, что я шучу. А если воспримет серьезно, то будет обморок. Что-то же должно было произойти. А она в темпе, как будто мы с ней репетировали этот эпизод, отвечает: «Ну что, будем лечиться, ты не волнуйся, все будет в порядке».

Все самые трудные дни, когда я в коме был, когда меня оперировали… Она всегда рядом.

Все самые трудные дни жена была всегда рядомФото: Анатолий ЖДАНОВ

- Сколько это продолжается?

- Меня держат врачи. У меня самый лучший химиотерапевт в Каширском центре, академик Личиницер Михаил Романович. И лечащие врачи Жукова Людмила Григорьевна, Гриднева Яна Владимировна... Операцию мне сделал выдающийся хирург-онколог, доктор Питер Альтхаус. Сам он немец, но окончил нашу Ленинградскую морскую академию. Первую операцию мне сделали 4 января 2005 года. А потом вторую. А потом еще. Нормально. Самое главное – избежать такой болезни, которая называется постельное привыкание.

- Объясните.

- Почему в европейских странах, в Америке на второй-третий день ставят на ноги после операции? Чтобы больной активно начал жить.

Неля меня заставляла: «Вставай!» Я говорю: «Куколка, я почитаю еще немножко, полежу». «Вставай, пойдем погуляем». Я говорю: «Не хочу гулять, у меня кружится голова, тошнит». Вставай!» «Что же ты так пристала?»

Иосиф Кобзон со своей женой Нелли и внукамиФото: Мила СТРИЖ

…И вот я начал жить после операции. Как работал, так и работаю. Мой блокнот пестрит проблемами, которые решаю каждый день.»

В последние месяцы болезнь Иосифа Давыдовича обострилась настолько, что он вынужден был лечь в онкоцентр на Каширке. Кстати, врачей этого медучреждения он считал чуть ли не родственниками, а может быть, и ближе, ездил сюда и раньше как домой. Ему здесь делали капельницы.

Больше месяца назад он был госпитализирован. Но продолжал работать. Отвечал на письма, помощники приносили ему список звонивших. Пару недель назад даже подписывал книжки. «КП» уже писала о том, как его навестила Валентина Терешкова. Они с супругой Иосифа Нелей Михайловной даже пели песни, а Кобзон им подсказывал.

До последних дней мы надеялись, что великий певец и на этот раз победит болезнь. Мы думали, что его силы безграничны…

Иосиф Кобзон с супругой НеллиФото: Личный архив

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