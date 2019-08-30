2019-08-30T18:31:53+03:00
Политика

Ушаков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Абэ

Президент России встретится с премьер-министром Японии на ВЭФ во Владивостоке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Синдзо Абэ и Владимир ПутинСиндзо Абэ и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся на следующей неделе 5 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Главными темами обсуждения станут вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, а также проблематика мирного договора.

Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Будут обсуждаться и вопросы двустороннего сотрудничества, и проблематика, которая связана с чувствительным вопросом - а именно о мирном договоре", - сказал он.

Также произойдет обмен мнениями по взаимодействию в сфере здравоохранения, "мирного атома" и торговли. К слову, в прошлом году товарооборот России и Японии увеличился на 17% - до 21,3 млрд долларов.

Кроме того, в планах затронуть вопрос сотрудничества по военной линии. По словам Ушакова, на декабрь у двух стран запланированы антипиратские учения в Аденском заливе, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4–6 сентября. Абэ возглавит делегацию от Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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