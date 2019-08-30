2019-08-30T18:37:28+03:00
Политика

"Пора главе Грузии очнуться": Пушков ответил на выдвинутые России условия

Президент республики Саломе Зурабишвили готова возобновить диалог с нашей страной, лишь если Москва изменит свое отношение к Тбилиси
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили очнуться и перестать жить в мире иллюзий. Таким образом сенатор прокомментировал выдвинутые главой республики условия для возобновления отношений с Россией.

Сайт kp.ru писал, что Зурабишвили потребовала от Москвы изменить свое отношение к Тбилиси, поскольку контакты не могут строиться на "принуждении". При этом до этого она говорила, что хочет стать первой, кто призовет к деэскалации конфликта.

"Зурабишвили все условия ставит, будто из Москвы ее умоляют о диалоге. Пора бы главе Грузии очнуться, а не жить в мире миражей", - написал Пушков у себя в микроблоге в Twitter.

По мнению сенатора, республика еще "легко отделалась", потеряв всего около 60 миллионов долларов из-за срыва туристического сезона после отмены авиасообщения между странами.

"Могло быть куда хуже. Неумная поза ничего Грузии не даст, кроме новых потерь", - подытожил председатель комиссии.

«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU

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