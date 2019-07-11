2019-07-11T21:43:49+03:00
Общество

Президент Грузии рассчитывает на ослабление напряженности в отношениях с Россией

Саломе Зурабишвили заявила, что будет первой, кто призовет к деэскалации
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Саломе ЗурабишвилиСаломе ЗурабишвилиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что предпочла бы слышать от Владимира Путина лишь предложения о нежелании вводить санкции против Тбилиси, нежели угрозы. Высказаться по этому поводу ее попросили журналисты агентства Associated Press.

"Мы займем выжидательную позицию и узнаем, какова реальность. Однако я бы предпочла такие высказывания, нежели угрозы. Мы со своей стороны, разумеется, готовы к тому, чтобы не осуществлять эскалацию. Я буду первой, кто призовет к деэскалации", - заявила она в интервью AP.

Напомним, президент России Владимир Путин во время своего визита в Екатеринбург призвал не предпринимать ничего, что могло бы навредить двусторонним отношениям с Грузией. По его словам, он не станет этого делать "из уважения к грузинскому народу". Так он отреагировал на инициативу членов Государственной думы ввести эмбарго на поставку вина и минеральной воды из Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минтруд предложил на 4% повысить прожиточный минимум
В США приоритетами военной модернизации назвали ядерное оружие и искусственный интеллект
Дубай разрешил туристам бесплатную месячную лицензию на алкоголь
Взрывы в сирийском Африне: погибло 14, ранено 35 человек
В РСТ допускают случаи нового банкротства туркомпаний
Зеленскому показали первую жертву ВСУ за время его президентства
Полиция Гибралтара взяла под арест капитана танкера Grace 1
Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова
Путин по телефону поговорил о Донбассе с Зеленским
Россия и Белоруссия могут отказаться от роуминга уже в сентябре
В Подмосковье мужчина прожил с одним полушарием мозга 60 лет
Кличко подтвердил намерения Зеленского изменить руководство Киевом
Правительство утвердило проект закона о либерализации ОСАГО
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Телемост Киев - Москва все-таки состоится 12 июля
МИД РФ: напряженность вокруг ядерной сделки связана с антииранскими настроениями в Вашингтоне
Новую куклу «Барби» сделают астронавтом
Парламент Украины снова отказался отправить в отставку главу МИД Климкина
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае: погибли 8 человек
Суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича и ряда его соратников
Туроператор возьмет на себя расходы по отправке в Россию погибших в Греции туристов