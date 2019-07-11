Президент Грузии рассчитывает на ослабление напряженности в отношениях с Россией

СЕГОДНЯ 21:42 2019-07-11T21:43:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что предпочла бы слышать от Владимира Путина лишь предложения о нежелании вводить санкции против Тбилиси, нежели угрозы. Высказаться по этому поводу ее попросили журналисты агентства Associated Press.

"Мы займем выжидательную позицию и узнаем, какова реальность. Однако я бы предпочла такие высказывания, нежели угрозы. Мы со своей стороны, разумеется, готовы к тому, чтобы не осуществлять эскалацию. Я буду первой, кто призовет к деэскалации", - заявила она в интервью AP.

Напомним, президент России Владимир Путин во время своего визита в Екатеринбург призвал не предпринимать ничего, что могло бы навредить двусторонним отношениям с Грузией. По его словам, он не станет этого делать "из уважения к грузинскому народу". Так он отреагировал на инициативу членов Государственной думы ввести эмбарго на поставку вина и минеральной воды из Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU