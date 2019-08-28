Президент Грузии назвала условия возобновления диалога между Тбилиси и Москвой

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-28T11:22:29+03:00

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Для возобновления контактов между Тбилиси и Москвой грузинские власти должны увидеть изменения позиции России в отношении ее соседа. Соответствующие заявление сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Чтобы иметь какие-то контакты, возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», - сказала она в интервью телеканалу Euronews.

По словам Зурабишвили, именно российской стороне необходимо признать, что отношения «не могут строиться на принуждении».

Ранее грузинский лидер заявляла, что рассчитывает на ослабление напряженности в отношениях с Москвой и намерена стать «первой, кто призовет к деэскалации». При этом Зурабишвили сообщила, что предпочла бы слышать от президента России Владимира Путина «лишь предложения о нежелании вводить санкции против Тбилиси, нежели угрозы».

Стоит отметить, что «ради грузинского народа» российский лидер отказался от введения новых санкций против Грузии, отметив, что не стал делать ничего, что осложнило бы наши отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU