Трамп рассказал, когда посетит Польшу

СЕГОДНЯ 03:04 2019-08-31T03:20:40+03:00

Президент США съездит в Варшаву после визита в Берлин, куда его приглашала канцлер Германии

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Президент США Дональд Трамп намерен посетить Польшу после Германии, куда его приглашала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Правда, он пока точно не знает, когда именно.

«Я посещу Польшу позже. Кроме того, меня пригласила Ангела Меркель в Германию, так что в какой-то момент мы это организуем», - заявил американский лидер журналистам.

Когда его спросили, когда именно он планирует поездку в Европу, глава Белого дома конкретные сроки не назвал. Сказал только, что, возможно, это будет уже «очень скоро», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп отменил поездку в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана «Дориан», который в воскресенье или понедельник обрушится на Флориду. Польские власти отнеслись к его решению с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU