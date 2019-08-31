2019-08-31T01:07:25+03:00
Происшествия

Надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» усилился до третьей категории

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Во Флориде готовятся к урагануВо Флориде готовятся к урагануФото: REUTERS
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Надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» усилился до третьей категории – из пяти возможных. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, уточнив, что ураган набирает мощность, и когда он достигнет побережья штата, усилится до четвертой.

По данным центра, скорость ветра в эпицентре «Дориана» составляет около 185 километров в час, и сейчас он находится примерно в тысяче километров от Вест-Палм Бич.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп предупредил жителей Флориды, что «Дориан» может стать одним из сильнейших ураганов в истории Соединенных Штатов, и призвал людей неукоснительно соблюдать указания властей – как местных, так и федеральных. Из-за приближения стихии он даже отменил свой визит в Польшу, решив, что в такое сложное время он нужнее стране на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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