2019-08-30T00:37:08+03:00
Политика

Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана «Дориан»

Президент США решил, что сейчас он нужнее стране на месте, а в Варшаву вместо себя отправил Пенса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский лидер Дональд Трамп объявил, что отменил свою поездку в Польшу на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а вместо себя в Варшаву решил отправить вице-президента США Майка Пенса, передает телеканал ABC News.

Такое решение глава Белого дома принял из-за приближения урагана «Дориан», который подходит к берегам Флориды. Сам же Трамп останется в Вашингтоне, чтобы контролировать подготовку к надвигающейся стихии. Он заверил, что посетит Польшу в ближайшее время.

Как писал сайт kp.ru, к вечеру среды, 28 августа, тропический шторм «Дориан» усилился до урагана и уже стал причиной гибели одного человека в Пуэрто-Рико. Ожидается, что он обрушится на Флориду в воскресенье вечером и, возможно, станет одним из сильнейших ураганов в истории Соединенных Штатов.

Напомним, Дональд Трамп по приглашению польского коллеги Анджея Дуды должен был посетить Варшаву с визитом 1 – 2 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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