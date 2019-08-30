2019-08-30T10:32:59+03:00
В мире

Варшаве «полностью понятно» решение Трампа отменить поездку в Польшу

В польском Минобороны заявили, что американский президент был вынужден остаться в США из-за «реальной угрозы»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Варшаве «полностью понятно» решение Трампа отменить поездку в ПольшуВаршаве «полностью понятно» решение Трампа отменить поездку в ПольшуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Для польского правительства вполне понятно решение президента США Дональда Трампа отменить свою поездку в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которое американский президент принял из-за урагана «Дориан». Соответствующие заявление сделал глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Это решение полностью понятно. Речь идет о реальной угрозе», - сказал министр

Блащак отметил, что все «досконально» помнят предыдущий ураган во Флориде, который кроме материальных потерь нес угрозу жизни американцев. «Дай Бог, чтобы в этот раз не было смертельных жертв», - добавил глава польского Минобороны.

Министр также сообщил, что с американским президентом стороны хотели обсудить конкретные места на территории Польши, где будут размещаться военные США, но в ходе телефонного разговора два дня назад документ был доработан.

Напомним, накануне из-за надвигающегося на Флориду урагана «Дориан» Трамп отменил поездку в Польшу и заявил, что сейчас он нужнее своей стране. В Варшаву вместо себя глава Белого дома отправил вице-президента США Майка Пенса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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