Варшаве «полностью понятно» решение Трампа отменить поездку в Польшу
Для польского правительства вполне понятно решение президента США Дональда Трампа отменить свою поездку в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которое американский президент принял из-за урагана «Дориан». Соответствующие заявление сделал глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«Это решение полностью понятно. Речь идет о реальной угрозе», - сказал министр
Блащак отметил, что все «досконально» помнят предыдущий ураган во Флориде, который кроме материальных потерь нес угрозу жизни американцев. «Дай Бог, чтобы в этот раз не было смертельных жертв», - добавил глава польского Минобороны.
Министр также сообщил, что с американским президентом стороны хотели обсудить конкретные места на территории Польши, где будут размещаться военные США, но в ходе телефонного разговора два дня назад документ был доработан.
Напомним, накануне из-за надвигающегося на Флориду урагана «Дориан» Трамп отменил поездку в Польшу и заявил, что сейчас он нужнее своей стране. В Варшаву вместо себя глава Белого дома отправил вице-президента США Майка Пенса.
ИСТОЧНИК KP.RU