2019-08-31T15:10:25+03:00
Политика

Вышинский рассказал, что в украинском СИЗО пыток ему не устраивали

Но добавил, что нахождение под стражей было психологическим испытанием
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кирилл Вышинский освобожден под "личное обязательство"Кирилл Вышинский освобожден под "личное обязательство"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Журналист Кирилл Вышинский сделал рассказал о времени. Проведенном в украинском СИЗО. Напомним, редактора РИА Новости Украины арестовали 15 мая, ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям, в том числе в госизмене. Адвокатам журналиста удалось добиться его освобождения -28 августа Вышинского отпустили прямо из зала суда «под личное обязательство».

- Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков,- рассказал журналист.

Но при этом он пожаловался на психологический дискомфорт, который испытывает всякий, находясь под арестом.

Это было самым непростым за все время, проведенное им в заключении, однако называть это пытками, подчеркнул Вышинский, было бы преувеличением.

Напомним, за освобождение Кирилла Вышинского боролись журналисты из многих стран. Также с заявлениями в его поддержку выступали представители различных международных структур, в том числе и ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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