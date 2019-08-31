Вышинский рассказал, что в украинском СИЗО пыток ему не устраивали
Журналист Кирилл Вышинский сделал рассказал о времени. Проведенном в украинском СИЗО. Напомним, редактора РИА Новости Украины арестовали 15 мая, ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям, в том числе в госизмене. Адвокатам журналиста удалось добиться его освобождения -28 августа Вышинского отпустили прямо из зала суда «под личное обязательство».
- Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков,- рассказал журналист.
Но при этом он пожаловался на психологический дискомфорт, который испытывает всякий, находясь под арестом.
Это было самым непростым за все время, проведенное им в заключении, однако называть это пытками, подчеркнул Вышинский, было бы преувеличением.
Напомним, за освобождение Кирилла Вышинского боролись журналисты из многих стран. Также с заявлениями в его поддержку выступали представители различных международных структур, в том числе и ОБСЕ.
ИСТОЧНИК KP.RU