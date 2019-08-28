Суд Киева отпустил Кирилла Вышинского из-под стражи

В среду Киевский апелляционный суд принял решение отказаться от ареста в отношении главного редактора портала РАИ «Новости Украина» Кирилла Вышинского и изменил меру пресечения на личное обязательство являться на заседания суда по первому требованию.

Напомним, украинского журналиста арестовали 15 мая прошлого года и предъявили ему обвинения в поддержке ЛДНР и государственной измене. Все это время он находился в СИЗО, а журналисты и активисты многих стран и представители различных международных структур, в том числе и ОБСЕ, требовали его освобождения.

Все это время Вышинский находился в СИЗОФото: GLOBAL LOOK PRESS

Обвинение не просто смехотворно, оно буквально высосано из пальца. Вышинского обвинили в публикации статей «антиукраинской направленности» в «рамках информационной спецоперации в интересах Российской Федерации». Каких именно? К делу «подшиты» конкретные публикации. Например, информация о том, что Крым перешел на Московское время. Или что он выступал против получения автокефалии новой украинской церковью (кстати, сейчас за это можно и привлечь и главу так называемой УПЦ КП Филарета). Но самое громкое антиукраинское «выступление» за авторством Вышинского заключается в том, что он написал в одном из материалов: «Украинская власть во главе с П. Порошенко коррумпирована, олигархична, жестока, безразлична к своему народу, цинична». За такие слова пол-Украины, если не больше, вместе с президентом Зеленским можно было бы посадить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728619" frameborder="0"></iframe> «Для начала выйти на улицу» – Вышинский о планах после освобождения.

Вышинский провел в СИЗО более 400 дней. За это время прокуроры насобирали материалов в дело на 26 томов. А суд по их ходатайствам продлевал срок ареста журналисту восемь раз. Сам Кирилл повысил свою ценность для Киева в качестве «обменного фонда» после того, как стало известно, что он является гражданином РФ. Но быть использованным в этом фонде он категорически отказался, заявив, что не согласен ни на какой обмен и будет отстаивать свою невиновность в украинских судах до конца процесса.

В результате принятого судом решения Вышинский в прямом смысле слова вышел из клетки на свободу прямо в здании судаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, что уже и обвинение начинает осознавать бредовость выдвинутых обвинений. Но вполне вероятно, что это просто украинские власти решили немного подправить свой имидж перед Европой, поскольку преследование журналиста за профессиональную деятельность в корне противоречит всем представлениям о свободе слова и СМИ. Так или иначе, но перед этим заседанием суда даже прокуроры заявили, что не могут возражать против изменения меры пресечения Кириллу Вышинскому на более мягкую и гуманную.

В результате принятого судом решения Вышинский в прямом смысле слова вышел из клетки на свободу прямо в здании суда. Однако, это вовсе не означает, что он доказал свою правоту, а обвинители сели в лужу. Процесс продолжается, и обвинения, несмотря на всю их абсурдность, не сняты. Однако даже такое половинчатое решение суда уже можно приветствовать. Окончательный диагноз украинская Фемида поставит себе сама. Как минимум, приговором по этому делу.