2019-08-31T15:33:58+03:00
Политика

Зеленский назвал проект «Северного потока-2» угрозой для Европы

Почему проект «неприемлемый» украинский лидер уточнять не стал
Юлия САЛЬНИКОВА
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Газопровод построен по дну Балтийского моряГазопровод построен по дну Балтийского моряФото: REUTERS
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Владимир Зеленский на встрече со своим польским коллегой Анджеей Дудой вновь сделал заявление по «Северному потоку -2». Напомним, в прошлую встречу украинский лидер сообщил, что Киев и Варшава готовы объединиться ради одной цели – борьбы с проектом российского газопровода. Очередная совместная пресс-конференция 31 августа тоже прошла не без упоминания проекта.

Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для всей Европы. Добавил, что считает проект неприемлемым и выступает за диверсификацию источников энергоснабжения.

Российский газопровод построен по дну Балтики. И если сейчас перекачка российского газа в Европу приносит стабильные крупные доходы Украине, то после того, как газопровод запустят, этот источник прибыли уже будет им недоступен. Потому чем ближе завершение реализации проекта, тем чаще звучат категоричные заявления от украинских политиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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