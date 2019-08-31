Россияне стали экономить на букетах для учителя ко Дню знаний

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-31T16:11:06+03:00

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Все больше российских семей, чьи дети ходят в школу, приходят на линейку 1 сентября с пустыми руками. По крайней мере, об этом говорят цифры статистики, представленной ассоциацией «Теплицы России». Флористы по всей стране отмечают снижение трат россиян на букеты ко Дню знаний на 10-15 процентов ежегодно.

Тем, кто не может отказаться от многолетней традиции нести учителю в подарок цветы, тоже экономят, но по-своему.

- Сокращается не только частота продаж, но и объем цветов в букете, - жалуются эксперты цветочного бизнеса.

Что касается экзотических цветов, то их и вовсе стали брать очень редко.

Сами учителя, оказывается, не против, если вместо букетов, им подарят, к примеру, канцелярские принадлежности. В преддверии Дня знаний kp.ru выяснил, чего хотят учителя к главному празднику года.

ИСТОЧНИК KP.RU