СЕГОДНЯ 21:22 2019-08-31T22:13:34+03:00

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Во время гонки разбился пилот Формулы-2 Антуан Юбер. Международная автомобильная федерация 31 августа сообщила о гибели спортсмена. Гонка проходила на трассе Спа-Франкоршам. Юбер зашел на второй круг, когда его автомобиль вылетел на повороте. Машина несколько раз перевернулась, задев при этом автомобиль другого гонщика.

Когда спортсмена извлекли из покореженного транспорта, он был без сознания. Юбер скончался в больнице, не приходя в себя. Ему было 22 года.

- Водитель автомобиля № 12, Хуан-Мануэль Корреа из США, находится в стабильном состоянии и проходит лечение в больнице, - сообщили в Международной автомобильной федерации, где уже приступили к расследованию ситуации.

taparaweb Французский пилот разбился во время гонки на Формуле-2

В 2007 году во время гонки Формулы-1 попал в аварию пилот Льюис Хэмилтон. Его «Мерседес» на скорости 250 километров в час вылетел на повороте с трассы и врезался в защитный барьер. С площадки спортсмена увезли, к счастью, он не получил серьезных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU