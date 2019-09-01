Со дна Клязьминского водохранилища подняли тела погибших при падении вертолета

СЕГОДНЯ 01:48 2019-09-01T02:40:41+03:00

В подмосковном Долгопрудном на сушу достали пилота и пассажира воздушного судна [видео]

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Спасатели достали со дна Клязьминского водохранилища в Долгопрудном тела двух погибших при крушении легкомоторного вертолета. Ими оказались пилот и пассажир воздушного судна.

- В 21:30 были подняты два тела, в данный момент проводятся следственные действия, - сообщил в эфире телеканала «Россия-24» заместитель начальника подмосковного главка МЧС Сергей Войнов.

Сайт kp.ru писал ранее, что частный вертолет зацепил линии электропередач и рухнул в Клязьминское водохранилище. Сначала группу водолазов отправили на поиски пилота, уже в потом выяснилось, что на борту был пассажир. Сейчас по-прежнему неизвестно было ли у пилота разрешение на полет. Воздушное судно регистрационный номер имело.

За минувшую субботу это второй случай авиа-ЧП Московской области. Незадолго до крушения вертолета в Клязьминское водохранилище недалеко от Клина неудачно приземлился мини-самолет "Сигма". Жизнь 12-летней пассажирки сейчас спасают врачи. Пилота спасти не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729277" frameborder="0"></iframe> Упал вертолёт в Клязьминском водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU