Со дна Клязьминского водохранилища подняли тела погибших при падении вертолета
Спасатели достали со дна Клязьминского водохранилища в Долгопрудном тела двух погибших при крушении легкомоторного вертолета. Ими оказались пилот и пассажир воздушного судна.
- В 21:30 были подняты два тела, в данный момент проводятся следственные действия, - сообщил в эфире телеканала «Россия-24» заместитель начальника подмосковного главка МЧС Сергей Войнов.
Сайт kp.ru писал ранее, что частный вертолет зацепил линии электропередач и рухнул в Клязьминское водохранилище. Сначала группу водолазов отправили на поиски пилота, уже в потом выяснилось, что на борту был пассажир. Сейчас по-прежнему неизвестно было ли у пилота разрешение на полет. Воздушное судно регистрационный номер имело.
За минувшую субботу это второй случай авиа-ЧП Московской области. Незадолго до крушения вертолета в Клязьминское водохранилище недалеко от Клина неудачно приземлился мини-самолет "Сигма". Жизнь 12-летней пассажирки сейчас спасают врачи. Пилота спасти не удалось.
Упал вертолёт в Клязьминском водохранилище.
ИСТОЧНИК KP.RU