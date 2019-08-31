2019-08-31T13:17:38+03:00
Происшествия

В Подмосковье жестко сел двухместный самолет - пилот от полученных травм скончался

Также в салоне находилась 12-летняя девочка - с ней сейчас работают медики
Павел КЛОКОВ
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Трагедией обернулся очередной полет частного самолета «Сигма» близ деревни Минино. Фото очевидцаТрагедией обернулся очередной полет частного самолета «Сигма» близ деревни Минино. Фото очевидца
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Трагедией обернулся очередной полет частного самолета «Сигма» близ деревни Минино (городской округ Клин). Это российское маленькое воздушное судно с трехлопастным винтом над лобовым стеклом и максимальной скоростью 200 км/ч. Серийное производство было прекращено девять лет назад. К этому моменту успели выпустить 30 единиц.

Частный самолет «Сигма». Фото очевидца

Частный самолет «Сигма». Фото очевидца

- Мужчина решил на этой «Сигме» прокатить девочку, - рассказали «КП» в областном управлении МЧС. - Кем она ему приходится, пока неизвестно. В 12.03 частный пилот начал совершать посадку. Происходило это в поле. Она оказалась неудачной. И мужчина от ударов и травм скончался на месте.

Девочка, которая сидела рядом, выжила. Ее срочно отвезли в больницу. По предварительным данным, у ребенка сломан позвоночник.

Элитар СИГМА RA-1955G .

Среди причин катастрофы может быть и недостаточная выучка пилота. Фото очевидца

Среди причин катастрофы может быть и недостаточная выучка пилота. Фото очевидца

По словам заслуженного пилота СССР и председателя комиссии по гражданской авиации Олега Смирнова, проблема безопасности таких самолетов в нашей стране очень недооценена.

- Особенно если сравнивать с США или Европой, где их тысячи, - рассказал «КП» авиаэксперт. - У нас счет идет на сотни - и при этом почти каждый месяц катастрофы. Те, кто прикупил себе такую игрушку, относятся к ней как к машине. Но это большая ошибка. Машина, если сломается, не упадет с высоты и не разобьется. Чего не скажешь о самолетах и вертолетах. Нужно улучшать организацию обслуживания таких судов.

При этом среди причин катастрофы может быть и недостаточная выучка пилота. Элементарное отсутствие практики.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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