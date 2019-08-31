2019-08-31T13:08:01+03:00
Происшествия

В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, погиб пилот

По последним данным, ранен ребенок, находившийся на борту авиасудна [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, погиб пилотВ Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, погиб пилотФото: Предоставлено очевидцами
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В результате инцидента погиб пилот Фото: Предоставлено очевидцем

В результате инцидента погиб пилотФото: Предоставлено очевидцем

Небольшой легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, деревне Минино (Клинский район). В результате инцидента погиб один пилот.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье.

По последним данным, ранен ребенок, находившийся на борту авиасудна.

По последним данным, ранен ребенок, находившийся на борту авиасудна Фото: Предоставлено очевидцами

По последним данным, ранен ребенок, находившийся на борту авиасуднаФото: Предоставлено очевидцами

Собственные источники KP.RU сообщают, что на борту авиасудна находились два человека-пилот и 12-летняя девочка. Сейчас она находится на месте инцидента и ждет вертолет для транспортировки в реанимацию. По последним данным, у 12-летней девочки есть подозрение на перелом позвоночника.

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Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года два человека погибли при крушении в Подмосковье небольшого легкомоторного самолета. Самолёт разбился в Коломенском районе Подмосковье. Катастрофа произошла в районе садового товарищества "Отдых". Самолет задел при падении дачный дом и рухнул на его участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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