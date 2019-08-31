В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, погиб пилот
В результате инцидента погиб пилотФото: Предоставлено очевидцем
Небольшой легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, деревне Минино (Клинский район). В результате инцидента погиб один пилот.
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье.
По последним данным, ранен ребенок, находившийся на борту авиасудна.
По последним данным, ранен ребенок, находившийся на борту авиасуднаФото: Предоставлено очевидцами
Собственные источники KP.RU сообщают, что на борту авиасудна находились два человека-пилот и 12-летняя девочка. Сейчас она находится на месте инцидента и ждет вертолет для транспортировки в реанимацию. По последним данным, у 12-летней девочки есть подозрение на перелом позвоночника.
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Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года два человека погибли при крушении в Подмосковье небольшого легкомоторного самолета. Самолёт разбился в Коломенском районе Подмосковье. Катастрофа произошла в районе садового товарищества "Отдых". Самолет задел при падении дачный дом и рухнул на его участке.
ИСТОЧНИК KP.RU