2019-09-01T11:57:17+03:00
Политика

"Многочисленные жертвы и разрушения": США без предупреждения нанесли удар по Идлибу

Действия коалиции поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия выступил с официальным заявлением в связи с американской атакой в ИдлибеРоссия выступил с официальным заявлением в связи с американской атакой в ИдлибеФото: REUTERS
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Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии выступил с официальным заявлением в связи с американской атакой в зоне деэскалации Идлибе, которая поставила под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня.

«В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения», - говорится в сообщении Центра по примирению в САР.

В заявлении отмечается, что атака Вашингтона не просто поставила под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации, но и сорвала его в ряде направлений.

В воскресенье, 1 сентября, коалиция во главе с США в окрестностях города Идлиб нанесла удар по позициям боевиков, связанных с «Аль-Каидой»*, не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях.

Ранее, 30 августа, Дамаск решил в одностороннем порядке прекратить вооруженные действия в зоне деэскалации Идлиб, который вступил в силу с 06:00 по мск в субботу, 31 августа.

*террористическая группировка запрещена в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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