"Многочисленные жертвы и разрушения": США без предупреждения нанесли удар по Идлибу
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии выступил с официальным заявлением в связи с американской атакой в зоне деэскалации Идлибе, которая поставила под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня.
«В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения», - говорится в сообщении Центра по примирению в САР.
В заявлении отмечается, что атака Вашингтона не просто поставила под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации, но и сорвала его в ряде направлений.
В воскресенье, 1 сентября, коалиция во главе с США в окрестностях города Идлиб нанесла удар по позициям боевиков, связанных с «Аль-Каидой»*, не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях.
Ранее, 30 августа, Дамаск решил в одностороннем порядке прекратить вооруженные действия в зоне деэскалации Идлиб, который вступил в силу с 06:00 по мск в субботу, 31 августа.
*террористическая группировка запрещена в РФ
ИСТОЧНИК KP.RU