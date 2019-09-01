2019-09-01T15:41:57+03:00
Общество

Рэпер Джиган с семьей застрял на острове из-за урагана Дориан

Жена музыканта сообщила, что вместо празднования дня рождения дочери их теперь ждет единственное веселье - «консервы при свечах»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Из-за Урагана Дориан репер Джиган со своей семьей «запакован» на острове во ФлоридеИз-за Урагана Дориан репер Джиган со своей семьей «запакован» на острове во ФлоридеФото: Страница в социальной сети героя публикации
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Российский рэпер Джиган рассказал, что из-за урагана «Дориан» он не может покинуть остров во Флориде, на котором он отдыхает со своей семьей.

«Из-за урагана остров закрыт и паром не ходит, но есть план Z!», - написал музыкант в своем instagram.

Жена репера Оксана Самойлова сообщила, что им пришлось отложить празднование дня рождения дочери Леи, поскольку из-за урагана третьей категории все идет «не по плану в квадрате». «Единственное веселье, которое нам светит, - это консервы при свечах. Весь остров запаковали, все ставни позакрывали, воду в магазинах купить невозможно - введен режим чс», - пишет Самойлова.

Напомним, накануне появилось сообщение, что ураган «Дориан» усилился до четвертой категории и находится уже примерно в 925 км от Флориды. Из-за надвигающейся стихии президент США Дональд Трамп даже отменил поездку в Польшу, заявив, что сейчас он нужнее своей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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