В Госдуме прокомментировали аваиаудар США по Идлибу

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-01T15:46:23+03:00

Депутат Антон Морозов считает, что «Вашингтон не заинтересован в стабилизации ситуации в Сирии»

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Американцы без предупреждения России и Турции нанесли авиационный удар по идлибской зоне деэскалации. Внезапную атаку Вашингтона прокомментировали в Государственной думе. Депутат , член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов сделал заявление журналистам RT:

- Этот акт в очередной раз показывает, что Вашингтон не заинтересован в стабилизации ситуации в Сирии и в целом на Ближнем Востоке.

Депутат считает, что США выгодно сохранять военную обстановку на Ближнем востоке и они просто не заинтересованы в прекращении боевых действий.

- Они будут и дальше извлекать из этого политические дивиденды, — заявил Морозов.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил о многочисленных разрушениях и жертвах в населенных пунктах. В Центре также высказывают опасения, что американская авиаатака сорвет установленный режим прекращения огня в зоне деэскалации

ИСТОЧНИК KP.RU