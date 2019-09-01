Боевая бабушка в розовой пижаме перепугала забравшихся к ней в дом грабителей

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-01T16:32:59+03:00

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В Великобритании 78-летнюю Сильвию Данкли журналисты прозвали супер бабушкой. У этой пожилой леди, конечно, нет костюма супермена с красным плащом, но зато есть розова пижама. В ней Сильвиа готова была преследовать босиком преступников прямо до полицейского участка.

Ночью женщина услышала в соседней комнате шум. Учитывая, что жила она одна, было понятно – кто-то забрался в ее особняк. Сильвиа не стала прятаться или искать телефон, чтобы вызвать полицию.

Супер бабушка бросилась на звуки в комнату. Когда она ворвалась в спальню, двое мужчин в масках копошились в комоде с ее вещами. В руках у одного из грабителей был лом, но Сильвию железяка не напугала. Она решила, что лучшая оборона – это нападение и грозно спросила мужчин, что они здесь делают.

Вместо ответа один из грабителей схватил с комода сумочку пожилой леди. Она в ответ уверенным голосом сказала, что зря мужчина старается - сумка пуста, и двинулась на встречу грабителям. Воры, не зная что ожидать от боевой женщины, бросились наутек. Сильвия за ними. Она гнала их до первого этажа, потом по коридору.

- Я бы преследовала их и дальше, - рассказала супер-бабушка The Mirror, если бы не битые стекла на полу. Грабители разбили окно, чтобы забраться в дом.

Полицейским храбрая Сильвиа сказала, что прикупила лак для волос на случай, если грабители решат вернуться. А рядом с кроватью держит теперь увесистую ножку от стола.

ИСТОЧНИК KP.RU