Ученые объяснили, почему переспорить женщину невозможно

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-01T17:25:33+03:00

Женщинам проще найти аргументы в споре, потому что они всё запоминают Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ученые нашли оправдание для всех мужчин, которые забывают важные даты и лица. Оказывается, в этом виновата природа. Исследователи из Каролинского института в Швеции проанализировали 17 научных работ, которые были сделаны с 1973 по 2013 год. В эксперименте участвовали 1,2 миллионов человек.

Оказывается, у женщин лучше эпизодическая память. Им проще запомнить разговор, важные даты, лица людей, а также какие-то события, даже такие бытовые мелочи, как то, была ли покормлена кошка или нет. Хорошая память на события дает женщинам большое преимущество в спорах с мужчинами, последним просто нечем «крыть».

Но ученые поспешили утешить мужчин – преимущество у них, связанное с памятью, все-таки есть. Например, мужчинам проще запомнить пространственную информацию.

- Мужчины с большей вероятностью найдут, где была припаркована их машина, в отличие от женщин, - сообщают исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU