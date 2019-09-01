Ученые объяснили, почему переспорить женщину невозможно
Ученые нашли оправдание для всех мужчин, которые забывают важные даты и лица. Оказывается, в этом виновата природа. Исследователи из Каролинского института в Швеции проанализировали 17 научных работ, которые были сделаны с 1973 по 2013 год. В эксперименте участвовали 1,2 миллионов человек.
Оказывается, у женщин лучше эпизодическая память. Им проще запомнить разговор, важные даты, лица людей, а также какие-то события, даже такие бытовые мелочи, как то, была ли покормлена кошка или нет. Хорошая память на события дает женщинам большое преимущество в спорах с мужчинами, последним просто нечем «крыть».
Но ученые поспешили утешить мужчин – преимущество у них, связанное с памятью, все-таки есть. Например, мужчинам проще запомнить пространственную информацию.
- Мужчины с большей вероятностью найдут, где была припаркована их машина, в отличие от женщин, - сообщают исследователи.
ИСТОЧНИК KP.RU