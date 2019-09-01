2019-09-01T17:25:33+03:00
Общество

Ученые объяснили, почему переспорить женщину невозможно

Оказывается, у дам просто больше аргументов из-за хорошей памяти
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Женщинам проще найти аргументы в споре, потому что они всё запоминаютЖенщинам проще найти аргументы в споре, потому что они всё запоминаютФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ученые нашли оправдание для всех мужчин, которые забывают важные даты и лица. Оказывается, в этом виновата природа. Исследователи из Каролинского института в Швеции проанализировали 17 научных работ, которые были сделаны с 1973 по 2013 год. В эксперименте участвовали 1,2 миллионов человек.

Оказывается, у женщин лучше эпизодическая память. Им проще запомнить разговор, важные даты, лица людей, а также какие-то события, даже такие бытовые мелочи, как то, была ли покормлена кошка или нет. Хорошая память на события дает женщинам большое преимущество в спорах с мужчинами, последним просто нечем «крыть».

Но ученые поспешили утешить мужчин – преимущество у них, связанное с памятью, все-таки есть. Например, мужчинам проще запомнить пространственную информацию.

- Мужчины с большей вероятностью найдут, где была припаркована их машина, в отличие от женщин, - сообщают исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузия увеличила число военных на границе с Южной Осетией
Шюррле, Тиль и Ларссон выйдут в атаке "Спартака" на игру против "Зенита"
Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе "Зенита" на игру со "Спартаком"
Папа Римский застрял в лифте Ватикана и опоздал на мессу
Ураган Дориан достиг самой высокой категории опасности
Ливан выпустил противотанковую ракету в сторону Израиля
Боевая бабушка в розовой пижаме перепугала забравшихся к ней в дом грабителей
Во Франции произошла массовая задержка рейсов из-за компьютерного сбоя
Рэпер Джиган с семьей застрял на острове из-за урагана Дориан
В Госдуме прокомментировали аваиаудар США по Идлибу
Захарова об отказе Польши приглашать Россию на годовщину войны: Варшава загнала себя в глупое положение
Путин приедет в пострадавшую от паводков Иркутскую область
За парты военных вузов сядут 70 тысяч курсантов
Представители миссии ОБСЕ от ДНР попали под обстрел украинских военных
После падения вертолёта в Клязьминское водохранилище Рогозин предложил помечать ЛЭП цветными шарами
Грузинские силовики обстреляли беспилотник югоосетинских пограничников