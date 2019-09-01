2019-09-01T18:56:09+03:00
Общество

В Кондопоге открылось госучилище Олимпийского резерва

Свой учебный год в нем начал 31 учащийся-хоккеист из разных регионов России
Михаил КОСОВ
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В Кондопоге торжественно открыли госучилище Олимпийского резерва. Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.В Кондопоге торжественно открыли госучилище Олимпийского резерва. Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.
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В церемонии открытия приняли участие Министр спорта РФ Павел Колобков, Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, председатель Заксобрания Республики Карелия Элиссан Шандалович.

Было подписано соглашение о сотрудничестве училища с представителями Национальной молодежной хоккейной лиги и ХК «Динамо» (Санкт-Петербург). Подписи под соглашением поставили исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, генеральный директор Хоккейного клуба «Динамо Санкт – Петербург» Сергей Черкас и директор училища Александр Воронов.

Было подписано соглашение о сотрудничестве училища с представителями Национальной молодежной хоккейной лиги и ХК «Динамо» (Санкт-Петербург).

Было подписано соглашение о сотрудничестве училища с представителями Национальной молодежной хоккейной лиги и ХК «Динамо» (Санкт-Петербург).

Первые отзывы в гостевой книге училища оставили Павел Колобков и Артур Парфенчиков.

«Мы открыли 11 училище Олимпийского резерва - в следующем году наберем в него 50 человек, а через несколько лет доведем набор студентов до 250 человек. Уже сегодня здесь есть все необходимые условия для занятий. Вместе с руководством региона думаем над развитием инфраструктуры учреждения и завершении реконструкции Дворца спорта для того, чтобы обеспечить тренировочный процесс», - заявил Павел Колобков.

«Училище открыто благодаря президенту Владимиру Путину, поддержке секретаря Совета Безопасности, председателя госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии Николая Патрушева. В дальнейшем мы планируем возрождение на базе училища традиционных видов спорта для Карелии. Что очень важно, училище - это центр, который будет давать импульсы для развития спорта в республике в целом», - сказал Артур Парфенчиков.

Уже в следующем году в училище планируют набирать спортсменов по 9 видам спорта: хоккей, тхэквондо, академическая гребля, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, легкая атлетика, спортивная гимнастика и регби-7. Возможно откроется отделение самбо.

Уже в следующем году в училище планируют набирать спортсменов по 9 видам спорта

Уже в следующем году в училище планируют набирать спортсменов по 9 видам спорта

Училище создано распоряжением Правительства РФ в феврале этого года. Этому событию предшествовала работа Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия под руководством Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Это единственное государственное училище олимпийского резерва на Северо-Западе и одиннадцатое в стране.

Оно позволяет создать порядка 150 рабочих мест в моногороде Кондопога. Кроме того, около 150 млн. рублей уже в этом году будут направлены на ремонт спортивных объектов и закупку нового спортивного оборудования. При училище будет создан спортивный клуб для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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