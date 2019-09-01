Королева Елизавета II разыграла туристов, которые не узнали ее без ярких костюмов

СЕГОДНЯ 22:43 2019-09-01T22:43:40+03:00

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Английская королева подшутила над туристами из США, которые не узнали в женщине с платком на голове и в скромной твидовой одежде монарха. Елизавета II прогуливалась по местью Балморал , в Шотландской резиденции, в своей повседневной одежде. На территорию замка регулярно водят экскурсии. Группа американцев встретила королеву и стала расспрашивать, не видела ли та королеву. Елизавета сказала, что монарха ей встречать не доводилось. Но она указала на мужчину в форме.

- Он, наверняка, ее видел, - посоветовала обратиться к полицейскому королева.

Полицейским оказался Ричард Гриффин, который работал в тесном контакте с монархом более 30 лет, как пишет Daily Record. Туристам королева рассказала, что живет здесь неподалеку. После чего группа двинулась дальше, а Елизавета II продолжила прогулку.

Биограф Ее Величества писал, что королева целенаправленно одевается на светские мероприятия очень ярко, а в обычной жизни предпочитает наряды спокойных тонов, может даже гулять по замку в резиновых сапогах.

Он писал: «Моим любимым признанием, которое она когда-либо говорила, было:« Я никогда не смогу носить бежевое, потому что никто не узнает, кто я ».

ИСТОЧНИК KP.RU