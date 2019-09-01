2019-09-01T23:02:33+03:00
Общество

Ученые впервые заставили искусственный мозг «думать»

Зафиксирована нейронная активность искусственного человеческого органа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Открытие ученых может помочь в лечение патологий нейроразвитияОткрытие ученых может помочь в лечение патологий нейроразвитияФото: EAST NEWS
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Искусственный мозг, созданный учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, впервые начал «думать». Исследователи написали научную статью в статье Stem Cell, где поделились своими достижениями – зафиксирована нейронная активность клеток. Правда пока импульсы схожи с теми, что происходят в мозге недоношенного ребенка. Но для науки это уже большой прогресс.

- Пока сетевая активность корковых органоидов не проявляет полной временной сложности, наблюдаемой у взрослых, - сказано в тексте научной работы.

Небольшой участок коры головного мозга ученые создали из стволовых клеток взрослого человека. Ученые рассчитывают, что их открытие поможет в будущем в лечении патологий нейроразвития, которые возникают у многих людей.

Ранее ученые из США заявляли, что искусственный мозг можно создать за пять лет. Они разработали синтетические синапсы, связи между нейронными клетками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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