2019-09-02T02:19:39+03:00
Происшествия

В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона

Смартфон в этот момент заряжался
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Мордовии школьница умерла от удара током от телефонаВ Мордовии школьница умерла от удара током от телефонаФото: Даба ДАБАЕВ
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В Мордовии десятилетняя школьница скончалась от удара током после того, как взяла в руки сотовый телефон. Смартфон в этот момент находился на зарядке.

Инцидент произошел в селе Большие Березники 1 сентября. Дочку нашла мама.

- Девочка получила удар электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети. Пострадавшую в комнате обнаружила мама, - сообщили в СУ СК России по республике Мордовия.

Женщина поспешила вызвать скорую помощь. Девочку отвезли в больницу, где медики боролись за жизнь школьницы. Однако их попытки оказались тщетны – ребенок умер.

По данному факту следователи проводят мероприятия, которые направленны на установление всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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