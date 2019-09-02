СЕГОДНЯ 02:19 2019-09-02T02:19:39+03:00

В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона Фото: Даба ДАБАЕВ

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В Мордовии десятилетняя школьница скончалась от удара током после того, как взяла в руки сотовый телефон. Смартфон в этот момент находился на зарядке.

Инцидент произошел в селе Большие Березники 1 сентября. Дочку нашла мама.

- Девочка получила удар электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети. Пострадавшую в комнате обнаружила мама, - сообщили в СУ СК России по республике Мордовия.

Женщина поспешила вызвать скорую помощь. Девочку отвезли в больницу, где медики боролись за жизнь школьницы. Однако их попытки оказались тщетны – ребенок умер.

По данному факту следователи проводят мероприятия, которые направленны на установление всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU