В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона
В Мордовии десятилетняя школьница скончалась от удара током после того, как взяла в руки сотовый телефон. Смартфон в этот момент находился на зарядке.
Инцидент произошел в селе Большие Березники 1 сентября. Дочку нашла мама.
- Девочка получила удар электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети. Пострадавшую в комнате обнаружила мама, - сообщили в СУ СК России по республике Мордовия.
Женщина поспешила вызвать скорую помощь. Девочку отвезли в больницу, где медики боролись за жизнь школьницы. Однако их попытки оказались тщетны – ребенок умер.
По данному факту следователи проводят мероприятия, которые направленны на установление всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU