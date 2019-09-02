Пенсионный фонд предложил пересмотреть систему выплат накопительной пенсии

СЕГОДНЯ 04:50 2019-09-02T04:56:14+03:00

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Пенсионный фонд России предлагает пересмотреть расчет пороговой суммы, определяющей накопительную или единовременную пенсию будет получать гражданин. Сейчас для назначения единовременной выплаты пенсии нужно иметь около 177 тысяч рублей накоплений.

Как сообщает РБК, сейчас россияне, которые вышли на пенсию, получают накопления единовременно в том случае, если рассчитанная для них накопительная пенсия ниже 5% от суммы общей пенсии. А если эта сумма превышает 5%, то автоматически назначается накопительная пенсия.

В случае реализации предложений ПФР для получения накопительной пенсии необходимо будет иметь на счету 450–500 тысяч рублей.Однако не у всех россиян на застрахованных счетах лежат такие суммы. В среднем эта цифра составляет 73 тысячи рублей. Главы аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис считает, что подобные меры приведут к увеличению числа единовременных выплат. Назначение накопительных пенсий, тем временем, практически прекратится.

ИСТОЧНИК KP.RU